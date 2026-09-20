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Genç yaşta ailesinin yükünü sırtlayarak sahne dünyasına adım atan Pınar Eliçe, azmi ve yeteneğiyle kısa sürede geniş kitlelerin tanıdığı bir isim haline geldi. Peki, Pınar Eliçe kimdir, eşi kim? Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Sanat hayatına genç yaşlarda adım atan, oryantallikten assolistliğe uzanan kariyeri, oyunculuğu ve albüm projeleriyle tanınan Türk sanatçıdır.

1972 yılında Yugoslavya’da dünyaya gelen sanatçı, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmiştir. Eski bir şarkıcı olan annesi Güneş Eliçe’nin etkisiyle erken yaşlarda sanat dünyasıyla tanışan Eliçe, Ticaret Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde, genç yaşına rağmen ailesinin maddi yükünü ve geçimini üstlenmiştir.

Sanat dünyasına ilk adımını şarkıcı olarak değil, oyuncu olarak atmıştır. 1987 yılında, Orhan Elmas'ın yönettiği; Fikret Hakan ve Necla Nazır’ın başrollerini paylaştığı O Bir Melekti filmiyle sinemaya giriş yapmıştır.

Sinemadaki ilk tecrübesinin ardından televizyon ve sinema dünyasında da aktif rol almaya devam etmiş; Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır.

Özel hayatıyla da adından söz ettiren Pınar Eliçe, 2002 yılında aile arasında yapılan bir merasimle Çetin Çapan’la nikâh masasına oturmuş, bu sessiz sedasız yapılan evlilik 5 yıl sürmüştür.

PINAR ELİÇE NE İŞ YAPIYOR?

Oyunculuk, oryantal dans, Türk müziği icracılığı (assolistlik) ve albüm yapımcılığı gibi sanatın birçok farklı alanında faaliyet göstermiş bir sanatçıdır.

Oryantal ve Assolistlik Kariyeri: 1988 yılında dönemin en prestijli eğlence mekânı Maksim Gazinosu'nda çalışmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak oryantal dansçı olarak çıkmış, büyük bir popülerlik yakalayarak o dönem "Turkish Belly Dancing" isimli bir dans VCD'si de yayımlamıştır. Danstaki başarısının ardından müziğe yönelmiş ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde eğitim almıştır. 1992 yılında assolist olarak sahneye çıkmaya başlamış, Maksim Gazinosu'nda Sibel Can'dan sonraki en önemli ikinci isim konumuna yükselmiştir.

Müzik Albümleri: Sahne çalışmalarını albümlerle destekleyen sanatçı; Duydun Mu (1997), Alabora (2000) ve pop tarzına göz kırptığı Olur mu Olur! (2008) isimli projeleri piyasaya sürmüştür.

Oyunculuk: O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve televizyon yapımlarında yer alarak oyunculuk yapmıştır.

PINAR ELİÇE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında doğmuş olup günümüz itibarıyla 54 yaşındadır.

PINAR ELİÇE NERELİ?

Yugoslavya doğumludur. Doğumunun ardından ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmiştir.