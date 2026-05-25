Pilav Üstü Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi, Pilav Üstü Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Pilav Üstü Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pilav Üstü Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Pilav Üstü Aşk konusu nedir, Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler ve Pilav Üstü Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ KONUSU NE?

Pilav Üstü Aşk, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan ile pilavıyla meşhur seyyar satıcı Rıdvan’ın yollarının beklenmedik şekilde kesişmesini konu alıyor. Sınıf farkı, aşk ve komedi unsurlarını bir araya getiren film, eğlenceli olay örgüsüyle dikkat çekiyor.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında çekilmiş ve aynı yıl içerisinde izleyiciyle buluşmuştur. Romantik komedi türündeki yapım, yayınlandığı dönemde televizyon ve dijital platformlarda geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Türkiye’de, özellikle Antalya ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Akdeniz’in doğal atmosferi, filmdeki sahnelere görsel zenginlik katmıştır.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Hande Katipoğlu ve Ferit Aktuğ yer alırken, kadroda Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Levent Sülün ve Tayfun Sav gibi isimler de bulunmaktadır. Film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yerli romantik komediler arasında gösterilmektedir.

PİLAV ÜSTÜ AŞK HAKKINDA

Eğlenceli ve romantik yapısıyla öne çıkan film, tesadüflerle başlayan bir aşk hikâyesini mizahi bir dille anlatmaktadır. Sıcak atmosferi ve karakter dinamikleriyle izleyiciye keyifli bir seyir deneyimi sunmaktadır.