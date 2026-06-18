Petrol Sevdası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Petrol Sevdası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Petrol Sevdası filmini izleyecek olanların merak ettiği Petrol Sevdası konusu nedir, Petrol Sevdası oyuncuları kimler ve Petrol Sevdası özeti gibi konuları inceliyoruz.

PETROL SEVDASI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk televizyonlarında zaman zaman yeniden yayınlanan Petrol Sevdası filmi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Komedi türündeki yapım, özellikle “nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim?” sorularıyla sık sık araştırılıyor.

PETROL SEVDASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Petrol Sevdası filmi 2020 yılında çekilmiştir.

Film, aynı yıl içinde tamamlanarak televizyon ekranlarında yayınlanmış ve daha sonra farklı kanallarda tekrar gösterimleriyle izleyiciyle buluşmuştur.

PETROL SEVDASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

Şanlıurfa’nın:

• kırsal köy atmosferi

• geniş tarım arazileri

• yerel yaşam dokusu

filmin hikâyesine uygun doğal bir dekor oluşturmuştur.

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PETROL SEVDASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, saf ve pratik zekâya sahip Fikri adlı karakterin yaşadığı olayları anlatır.

Fikri’nin hayatı, sevdiği kız Emine ile evlenme hayali kurarken tamamen değişir. Babasının rüyasında gördüğü bir işaretle tarlada hazine aramaya başlamasıyla olaylar gelişir. Ancak kazı yapılan alanda beklenmedik şekilde petrol çıkması, köydeki dengeleri altüst eder.

Bunun üzerine:

• aşk hikâyesi

• köy içi rekabet

• absürt komedi olayları

birbirine karışır ve Fikri kendini büyük bir maceranın içinde bulur.

PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasından tanınan isimler yer alıyor:

• Halil İbrahim Kurum

• Tuğba Melis Türk

• Selahattin Taşdöğen

• Suat Sungur

Başrolde Halil İbrahim Kurum ve Tuğba Melis Türk yer almaktadır.

Petrol Sevdası filmi, 2020 yılında Şanlıurfa’da çekilmiş, komedi ve dramı bir araya getiren yerli yapımlardan biridir. Sade hikâyesi, köy atmosferi ve absürt olay örgüsüyle televizyon ekranlarında ilgi görmeye devam etmektedir.