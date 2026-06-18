Haberler

Petrol Sevdası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Petrol Sevdası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Petrol Sevdası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Petrol Sevdası konusu, özeti ve Petrol Sevdası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Petrol Sevdası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Petrol Sevdası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Petrol Sevdası filmini izleyecek olanların merak ettiği Petrol Sevdası konusu nedir, Petrol Sevdası oyuncuları kimler ve Petrol Sevdası özeti gibi konuları inceliyoruz.

PETROL SEVDASI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk televizyonlarında zaman zaman yeniden yayınlanan Petrol Sevdası filmi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Komedi türündeki yapım, özellikle “nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim?” sorularıyla sık sık araştırılıyor.

PETROL SEVDASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Petrol Sevdası filmi 2020 yılında çekilmiştir.

Film, aynı yıl içinde tamamlanarak televizyon ekranlarında yayınlanmış ve daha sonra farklı kanallarda tekrar gösterimleriyle izleyiciyle buluşmuştur.

PETROL SEVDASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

Şanlıurfa’nın:

• kırsal köy atmosferi

• geniş tarım arazileri

• yerel yaşam dokusu

filmin hikâyesine uygun doğal bir dekor oluşturmuştur.

_

PETROL SEVDASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, saf ve pratik zekâya sahip Fikri adlı karakterin yaşadığı olayları anlatır.

Fikri’nin hayatı, sevdiği kız Emine ile evlenme hayali kurarken tamamen değişir. Babasının rüyasında gördüğü bir işaretle tarlada hazine aramaya başlamasıyla olaylar gelişir. Ancak kazı yapılan alanda beklenmedik şekilde petrol çıkması, köydeki dengeleri altüst eder.

Bunun üzerine:

• aşk hikâyesi

• köy içi rekabet

• absürt komedi olayları

birbirine karışır ve Fikri kendini büyük bir maceranın içinde bulur.

PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasından tanınan isimler yer alıyor:

• Halil İbrahim Kurum

• Tuğba Melis Türk

• Selahattin Taşdöğen

• Suat Sungur

Başrolde Halil İbrahim Kurum ve Tuğba Melis Türk yer almaktadır.

Petrol Sevdası filmi, 2020 yılında Şanlıurfa’da çekilmiş, komedi ve dramı bir araya getiren yerli yapımlardan biridir. Sade hikâyesi, köy atmosferi ve absürt olay örgüsüyle televizyon ekranlarında ilgi görmeye devam etmektedir. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat

Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı

Temizlik işçisi için zamanla yarış kamerada
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı