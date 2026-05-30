Petrol Kralları filmi ne zaman, nerede çekildi, Petrol Kralları filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Petrol Kralları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Petrol Kralları konusu, özeti ve Petrol Kralları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Petrol Kralları filminin detayları…

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Petrol Kralları, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yer aldığı film, konusu ve oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin dikkatini çekiyor.

PETROL KRALLARI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Petrol Kralları filmi 1978 yılında çekildi. Yeşilçam döneminin sevilen komedi yapımları arasında gösterilen film, dönemin toplumsal yapısını mizahi bir dille ekrana taşıyan eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

PETROL KRALLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinden Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Arnavutköy'ün sokakları ve mahalle kültürünü yansıtan atmosferi, filmin hikâyesine doğal bir görünüm kazandırdı.

PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NE?

Film, maddi sıkıntılar nedeniyle evlerini satmak zorunda kalan iki yakın arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Ancak hayatları, evlerinin bahçesinde petrol bulmalarıyla tamamen değişiyor. Petrol keşfinin ardından evi satmaktan vazgeçen ikili, mahallede yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adamla mücadele etmeye başlıyor.

Komedi ve toplumsal taşlama unsurlarını bir araya getiren yapım, zengin olma hayali etrafında gelişen olayları eğlenceli bir dille izleyiciye sunuyor.

PETROL KRALLARI OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın usta isimleri yer alıyor:

• Zeki Alasya

• Metin Akpınar

• Suna Yıldızoğlu

• Perran Kutman

• Ali Şen

• Mine Sun

• Osman Alyanak

• Şeref Çokşeker

Osman DEMİR
