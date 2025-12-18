Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 18 Aralık Veliaht, Halef yeni bölüm bugün var mı?
Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Veliaht, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Veliaht, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 18 Aralık 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 ARALIK

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Savaş Gemisi | Yabancı Sinema

22:30 Maç Önü

23.00 Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

