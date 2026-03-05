Perşembe bu akşam hangi diziler var? 5 Mart Sevdiğim Sensin, Halef dizisi saat kaçta başlıyor?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 MART 2026

20:00 — Taşacak Bu Deniz

23:20 — Vefa Sultan

00:35 — Gönül Dağı

02:35 — Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 — Sahur Bereketi

06:05 — Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif