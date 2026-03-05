Haberler

Perşembe bu akşam hangi diziler var? 5 Mart Sevdiğim Sensin, Halef dizisi saat kaçta başlıyor?

Perşembe bu akşam hangi diziler var? 5 Mart Sevdiğim Sensin, Halef dizisi saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Sevdiğim Sensin, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Sevdiğim Sensin, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Mart 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 MART 2026

20:00 — Taşacak Bu Deniz

23:20 — Vefa Sultan

00:35 — Gönül Dağı

02:35 — Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 — Sahur Bereketi

06:05 — Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Onur BAYRAM
Haberler.com
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Savaştaki büyük tehlikeye dikkat çektiler: Endişe verici
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum