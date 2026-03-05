Perşembe bu akşam hangi diziler var? 5 Mart Sevdiğim Sensin, Halef dizisi saat kaçta başlıyor?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Sevdiğim Sensin, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Sevdiğim Sensin, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Mart 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: -
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 MART 2026
20:00 — Taşacak Bu Deniz
23:20 — Vefa Sultan
00:35 — Gönül Dağı
02:35 — Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:35 — Sahur Bereketi
06:05 — Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif