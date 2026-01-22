Perşembe bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak Veliaht, Halef yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK

14.30 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.20 Kara Ağaç Destanı

04.45 Seksenler