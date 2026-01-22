Perşembe bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak Veliaht, Halef yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Veliaht, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Veliaht, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 20 Ocak 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK
14.30 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.20 Kara Ağaç Destanı
04.45 Seksenler