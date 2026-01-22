Haberler

Perşembe bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak Veliaht, Halef yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Veliaht, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Veliaht, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 20 Ocak 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK

14.30 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.20 Kara Ağaç Destanı

04.45 Seksenler

500

