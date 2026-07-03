Pembe burunlu timsah kuşu gerçek mi, pembe burunlu timsah kuşu var mı?
Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Hangisi gerçekten var olan bir hayvandır?
Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hangisi gerçekten var olan bir hayvandır?
HANGİSİ GERÇEKTEN VAR OLAN BİR HAYVANDIR?
Pembe Burunlu Timsah Kuşu
Çizgili Kulaklı Balon Balığı
Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı
Altın Bıyıklı Deniz Kedisi
Cevap:
BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.
BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.