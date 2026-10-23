Pelin Uluksar kimdir? Allan Hakko ile ayrılan oyuncu hangi dizilerde oynadı?

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Bir Deli Rüzgar'daki Melis Rengin rolüyle tanınan Pelin Uluksar, iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayırdı. İkilinin ilişkisi 2025 yazında başlamıştı. Uluksar ayrılığı 23 Ekim 2026'da katıldığı bir etkinlikte muhabirlere doğruladı.

Allan Hakko, Vakko'nun veliahtı olarak biliniyor.

PELİN ULUKSAR AYRILIK HAKKINDA NE DEDİ?

Pelin Uluksar, Allan Hakko ile sevgi ve saygı içinde ayrıldıklarını, dostluklarının sürdüğünü söyledi. Hakko için "Çok iyi bir insan" dedi ve mutlu olmasını istediğini anlattı.

Ayrılığın nedeni olarak kıskançlık gösterilmişti. Uluksar bu soruya gülümseyerek karşılık verdi; çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aynı konuşmada yoğun bir döneme girdiğini, içine sinen yeni bir projeye yakında başlayacağını da anlattı. Projenin adını vermedi.

PELİN ULUKSAR KİMDİR?

Pelin Uluksar, 2016'dan beri dizilerde rol alan bir oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi gördü, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro okudu.

PELİN ULUKSAR NERELİ?

Pelin Uluksar İstanbul'da doğdu. 1994 doğumlu oyuncu okulunu da İstanbul'da bitirdi.

PELİN ULUKSAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Pelin Uluksar ekrana ilk kez 2016'da No: 309 dizisiyle çıktı ve Nergis Yenilmez karakterini oynadı. 2018'de Bir Deli Rüzgar'da Melis Rengin'i canlandırdı; asıl tanınması bu rolle oldu.

Daha sonra Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna katıldı. Bu dizide Süheyla karakterini oynadı.