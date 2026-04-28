Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşandı mı, neden boşandı? Pelin Karahan eşinden ayrıldı mı?

Son günlerde magazin gündeminde yer alan iddialar, Pelin Karahan ile Bedri Güntay çiftinin evliliğini yeniden mercek altına aldı. “Boşandılar mı, neden ayrıldılar ve süreç nasıl gelişti?” soruları merak konusu olurken, çiftin yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. İşte ayrılığa dair detaylar…

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY BOŞANDI MI?

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırarak boşandı. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirdi.

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY NEDEN BOŞANDI?

Ayrılığa ilişkin resmi bir neden paylaşılmadı. Çift, açıklamalarında boşanmanın karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY ANLAŞMALI MI BOŞANDI?

Evet. Yapılan açıklamaya göre çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

NE AÇIKLAMA YAPTILAR?

Ortak açıklamada, evliliklerinin karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdiği belirtildi. Ayrıca çocuklarının ebeveynleri olarak sorumluluklarının devam edeceği vurgulandı. Çocukların gelişim süreçlerinin etkilenmemesi için basın ve kamuoyundan aile hayatlarının gizliliğine saygı gösterilmesi istendi. Açıklamada, bu konuda yapılacak tek ve son açıklamanın bu metin olduğu ifade edildi.