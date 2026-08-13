Pelin Akil kimdir? Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Pelin Akil, rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncunun yaşam öyküsü, yaşı, memleketi ve oyunculuk kariyeri araştırılırken, "Pelin Akil kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aranıyor. Kariyeri boyunca birçok dizi, film ve tiyatro projesinde yer alan Pelin Akil'in bilinmeyen yönleri de merak konusu. İşte Pelin Akil'in hayatına dair detaylar...

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında başlayan Akil, özellikle Arka Sıradakiler dizisindeki Zehra Güngör karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer aldı.

PELİN AKİL KAÇ YAŞINDA?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

PELİN AKİL NERELİ?

Pelin Akil, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.

PELİN AKİL'İN KARİYERİ

Pelin Akil, oyunculuk kariyerine 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle başladı. Dizide Zehra Güngör karakterini canlandıran Akil, yapımda dört sezon ve 160 bölüm yer aldı. Ardından Kurt Kanunu, Seksenler, Suskunlar, Osmanlı Tokadı, İnadına Yaşamak, Kızıl Elma, Aşktan Kaçılmaz, Ne Münasebet, Aile İşi ve Çember gibi televizyon projelerinde rol aldı.

Akil, 2020-2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar Sincanlı karakterini, 2021-2022 yıllarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel karakterini canlandırdı. 2022-2023 döneminde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Dr. Firuze Turan rolüyle izleyici karşısına çıktı. 2024 yılında ise Yalı Çapkını dizisinde Diyar karakterini oynadı.

Sinema alanında da çalışmalar yapan Pelin Akil; Su ve Ateş, Saklı, Deli Aşk, Damat Takımı, Keşif ve Son Akşam Yemeği gibi filmlerde rol aldı. Tiyatro kariyerinde ise Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Closer ve Sersefil-Korkuyorum Sevgilim gibi oyunlarda yer aldı.