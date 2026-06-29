Pazartesi hangi diziler var? 29 Haziran bu akşam dizi var mı?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: Altı Üstü İstanbul
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 HAZİRAN 2026
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Brezilya-Japonya