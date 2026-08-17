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Pazartesi hangi diziler var? 17 Ağustos Altı Üstü İstanbul saat kaçta başlıyor?

Pazartesi hangi diziler var? 17 Ağustos Altı Üstü İstanbul saat kaçta başlıyor?
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 AĞUSTOS 2026

14:35 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Organize İşler

22:10 - Dedemin Fişi

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: Daha 17

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: -

Star TV: -

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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