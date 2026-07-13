Haberler

Pazartesi hangi diziler var? 13 Temmuz bugün TV'de dizi var mı?

Pazartesi hangi diziler var? 13 Temmuz bugün TV'de dizi var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 TEMMUZ 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ben ve Babam - Vatan | Türk Sineması

23:00 Yerli Belgesel

00:55 Türk Sineması

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış
Özel, 'Yeni partinin adına karar verdik' dedi, gerçek bambaşka çıktı

"Yeni partinin adına karar verdik" dedi, gerçek bambaşka çıktı
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

Yazıcıoğlu dosyasında suikast timi izi: Cihazı çalanlar tanıdık çıktı
İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı

Denizde nefes kesen anlar! Askeri öğrenciler görür görmez suya atladı
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı

21 yaşındaki kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular