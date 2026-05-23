Pazartesi günü noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi mi? 25 Mayıs Pazartesi günü noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken noterlerin çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle resmi işlemlerini bayram öncesine denk getirenler için “Pazartesi noterler açık mı, kapalı mı?” ve “25 Mayıs Pazartesi günü noterler çalışıyor mu?” soruları kritik önem taşıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı 2026 kapsamında yapılan planlamaya göre 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için tam gün idari izin ilan edilmiştir. Noterlikler, kamu kurumu niteliğinde hizmet veren yapılar arasında yer aldığı için bu idari izin kapsamına dahil edilmektedir.

Bu kapsamda 25 Mayıs Pazartesi günü noterlerin kapalı olacağı değerlendirilmektedir. Normal şartlarda hafta içi hizmet veren noterlikler, idari izin günlerinde resmi işlem gerçekleştirmemekte; bu durum vatandaşların günlük işlem planlarını doğrudan etkilemektedir.

Ayrıca mevcut uygulamalara göre idari izin günlerinde nöbetçi noterlik sistemi genellikle devreye alınmamaktadır. Bu nedenle söz konusu tarihte işlem yapmak isteyen vatandaşların alternatif günleri değerlendirmesi gerekmektedir.

Bayram öncesi yoğunluk dikkate alındığında, özellikle satış, vekalet, tasdik ve benzeri resmi işlemlerin 25 Mayıs’tan önce tamamlanması önerilmektedir.

25 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi açıklamalar ve idari izin uygulamaları doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü noterliklerin hizmet vermeyeceği öngörülmektedir. Bu tarih, Kurban Bayramı tatil planlaması içinde kamu kurumlarına tanınan idari izin günlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.