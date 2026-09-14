Haberler

Pazartesi günü hangi diziler var? 14 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

Pazartesi günü hangi diziler var? 14 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümü bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Evlilik Güzeldir

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: Sekizinci Aile

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL

14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Şanlıurfa'da akılalmaz kavga! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine saldırdılar

Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar

İzmir açıklarında yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Açık denizde dikkat çeken tekne! İçinden 13 kişi çıktı
Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

Evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece tek bir eşyası kaldı

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
81 ilde savcılıklara kritik talimat! Çocukları hedef alan içeriklere anında müdahale edilecek

Bakan Gürlek imzasıyla 81 ile genelge! Kapsamında çocuklar var