Pazartesi günü hangi diziler var? 14 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Evlilik Güzeldir

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: Sekizinci Aile

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL

14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir