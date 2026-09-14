Pazartesi günü hangi diziler var? 14 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümü bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Evlilik Güzeldir
ATV: Altı Üstü İstanbul
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Güldür Güldür Show
NOW TV: Sekizinci Aile
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL
14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir