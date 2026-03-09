Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 9 Mart 2026 TCennetin Çocukları dizisi saat kaçta başlıyor?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Cennetin Çocukları (20.00)

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: Doktor: Başka Hayatta (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 MART 2026

16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 – Ramazan Sevinci

19:25 – Ana Haber

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 – Vefa Sultan

01:35 – Gönül Dağı