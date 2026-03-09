Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 9 Mart 2026 TCennetin Çocukları dizisi saat kaçta başlıyor?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 9 Mart 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Cennetin Çocukları (20.00)
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: Doktor: Başka Hayatta (20.00)
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 MART 2026
16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 – Ramazan Sevinci
19:25 – Ana Haber
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 – Vefa Sultan
01:35 – Gönül Dağı