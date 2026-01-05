Haberler

Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 OCAK

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
