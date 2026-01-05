Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 OCAK
14.45 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları