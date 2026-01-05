Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 OCAK

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları