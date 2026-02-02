Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak Uzak Şehir, Yeraltı yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 ŞUBAT

14:40 Kara Ağaç Destanı

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

18:45 Berat Gecesi

20:15 Cennetin Çocukları

00:30 Vefa Sultan