Haberler

Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak Uzak Şehir, Yeraltı yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Pazartesi bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak Uzak Şehir, Yeraltı yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Yeraltı bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Uzak Şehir, Yeraltı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 31 Ocak 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 ŞUBAT

14:40 Kara Ağaç Destanı

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

18:45 Berat Gecesi

20:15 Cennetin Çocukları

00:30 Vefa Sultan

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

Eski belediye başkanı için karar verildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı