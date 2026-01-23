Passages ceza mı aldı? Passages dizisi yayından kaldırılacak mı, RTÜK ne ceza verdi?

Dijital yayıncılıkta sıcak gelişmeler yaşanıyor. RTÜK'ün incelemesine takılan bir yapım, platform ve izleyici çevrelerinde dikkatleri üzerine çekti. "Passages" gerçekten ceza aldı mı, yayından kaldırılacak mı ve alınan kararın perde arkasında hangi detaylar bulunuyor? İzleyiciler, tartışmalı içeriklerin geleceğini ve olası yaptırımların dijital yayıncılık üzerindeki etkilerini merakla takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PASSAGES DİZİSİ CEZA MI ALDI?

Evet, MUBI'de yayınlanan "Passages" filmi, RTÜK tarafından yayın ihlalleri nedeniyle ceza aldı. Üst Kurul, filmin içeriklerini inceleyerek yaptırım uyguladı.

PASSAGES DİZİSİ NEDEN CEZA ALDI?

Filme ceza verilmesinin gerekçesi, çok sayıda müstehcen sahne içermesi, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkileri sıradanlaştırmasıdır. RTÜK ayrıca bu içeriklerin aile kurumunu itibarsızlaştırabileceğini ve toplumsal cinsiyet rollerini zedeleyerek toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

PASSAGES DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Metinde belirtilene göre MUBI'ye katalogdan çıkarma cezası uygulandı. Bu, filmin belirli bir süre veya sürekli olarak platformda erişime kapatılabileceği anlamına geliyor.

PASSAGES DİZİSİ NE CEZASI ALDI?

"Passages" filmi için RTÜK, MUBI'ye idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Bu karar, filmdeki tartışmalı içeriklerin ihlal olarak değerlendirilmesi sonucunda alındı.