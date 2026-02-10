Panionios Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda, Panionios Beşiktaş GAİN maçı nerden CANLI izlenir?

Panionios ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak kritik mücadele öncesi yayın bilgileri merak konusu oldu. "Panionios Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda?" ve "Panionios Beşiktaş GAİN maçı nereden canlı izlenir?" soruları maç saatine yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Karşılaşmaya dair tüm canlı yayın detayları haberimizde…

PANIONIOS BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EuroCup'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, Panionios deplasmanında parkeye çıkıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PANIONIOS BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Panionios – Beşiktaş GAİN mücadelesi, TRT Spor'un televizyon yayını, uydu yayını ve dijital platformları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücret ya da üyelik gerekmiyor.

PANIONIOS BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu EuroCup karşılaşması, 10 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

PANIONIOS BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Panionios ile Beşiktaş GAİN arasındaki mücadele, Yunanistan'ın Glyfada şehrinde bulunan DAK Glyfada M. Liugas Salonu'nda oynanacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

TRT Spor yayınına farklı platformlar üzerinden kolayca erişim sağlanabiliyor. Karşılaşma; uydu yayını, kablo TV ve dijital yayın servisleri aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor yayınına aşağıdaki platformlardan ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor:

• Digiturk: 86

• D-Smart: 86

• Kablo TV: 133

• Tivibu: 85

• Turkcell TV+: 70

• Türksat Uydu ve internet yayını