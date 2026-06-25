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Özlem Tekin'in son hali: Özlem Tekin kimdir? Özlem Tekin kaç yaşında, nereli?

Özlem Tekin'in son hali: Özlem Tekin kimdir? Özlem Tekin kaç yaşında, nereli?
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Özlem Tekin’in son hali sosyal medyada yeniden gündem olurken, ünlü sanatçının hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Rock müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olarak tanınan Özlem Tekin, uzun yıllara yayılan müzik yolculuğu ve farklı projelerdeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Özlem Tekin kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Özlem Tekin’in son görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, ünlü sanatçının hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu haline geldi. Rock müziğin sevilen isimlerinden biri olan Tekin, farklı tarzlarda ürettiği eserlerle uzun yıllar boyunca müzik dünyasında adından söz ettirdi. Özlem Tekin kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar…

ÖZLEM TEKİN KİMDİR?

Özlem Tekin, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri olarak tanınan şarkıcı ve zaman zaman oyunculuk yapan bir sanatçıdır. Kariyerine rock müzikle adım atan Tekin, yıllar içinde farklı müzik türlerinde de eserler üretmiştir.

ÖZLEM TEKİN KAÇ YAŞINDA?

18 Kasım 1971 doğumlu olan Özlem Tekin, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ÖZLEM TEKİN NERELİ?

Özlem Tekin, Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelmiş, çocukluk yıllarını ise Türkiye’de geçirmiştir. Eğitim ve yaşamının büyük bölümünü Türkiye’de sürdürmüştür.

ÖZLEM TEKİN’İN KARİYERİ

Müzik kariyerine grup çalışmalarıyla başlayan Özlem Tekin, daha sonra solo projelere yönelmiştir. “Kime Ne”, “Öz” ve “Laubali” gibi albümlerle geniş kitlelere ulaşmış, “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” gibi şarkılarla büyük çıkış yakalamıştır. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Tekin, Türkiye’de alternatif rock müziğin önemli kadın temsilcileri arasında gösterilmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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