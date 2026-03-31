Özkan Yalım'ın mal varlığına el mi konuldu, neden? Özkan Yalım'ın mal varlığı nedir?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konulduğu iddiası, gündemde büyük yankı uyandırdı. Yalım’ın sahip olduğu araç ve taşınmazların boyutu, el konulma gerekçesi ve yaşanan gelişmeler merak konusu oldu. Bu kararın arkasında neler var, mal varlığı ne kadar ve hangi varlıkları kapsıyor? Tüm detaylar haberin devamında…

ÖZKAN YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL Mİ KONULDU?

Evet, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Ayrıca Yalım’ın şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma dosyasına göre Yalım’ın üzerine kayıtlı 34 araç ve 114 taşınmaz bulunuyor. Bu varlıkların bir kısmı farklı isimlere devredilmişti.

ÖZKAN YALIM'IN MAL VARLIĞINA NEDEN EL KONULDU?

Mal varlığına el konulması, Yalım hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında alındı. İncelemelerde, 33 araç ve 83 taşınmazın Yalım’ın danışmanı Cihan Aras’a devredildiği ve devir sürecinde 34 milyon 125 bin liranın elden dolaştırıldığı tespit edildi. Bu gelişmeler, yetkililerin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve mal varlığının korunması amacıyla müdahalede bulunmasına yol açtı.

ÖZKAN YALIM OLAYI NEDİR?

Özkan Yalım, Ankara’da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde gözaltına alınmıştı. Sevgilisinin aynı zamanda belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Yalım tutuklandı ve CHP tarafından disiplin sürecine sevk edildi. Gözaltı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlar için özür dilemişti.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, CHP’li Uşak Belediye Başkanıdır. Görev süresi içinde çeşitli projeler yürütmüş olsa da, son dönemde yolsuzluk soruşturması ve özel hayatına ilişkin yaşanan olaylarla gündeme gelmiştir. Tutuklanması ve mal varlığına el konulmasıyla ilgili gelişmeler, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.