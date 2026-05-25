Özgür Özel'in kızı İpek Özel kimdir, ne iş yapıyor? İpek Özel kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR ÖZEL'İN KIZI İPEK ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel’in kızı İpek Özel, 2001 yılında Manisa’da doğmuştur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Döndü Özel’in tek çocuğu olan İpek Özel, yaşamının önemli bir bölümünü eğitim ve akademik gelişim üzerine kurmuştur.

Çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmı Manisa’da geçen İpek Özel, ailesinin siyasi görevleri nedeniyle farklı şehirlerde de bulunmuştur. Ancak Manisa ile olan bağı, doğum yeri olması ve aile geçmişi nedeniyle devam etmektedir.

PEK ÖZEL NE İŞ YAPIYOR?

Eğitim hayatı boyunca başarılı bir akademik çizgi izleyen İpek Özel, lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine ise 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamıştır. Bu kapsamda hukuk alanında öğrenim görmektedir.

İpek Özel’in İngilizce ve Almanca bildiği bilinmektedir. Güncel bilgilere göre herhangi bir mesleki kariyer açıklaması bulunmamakta olup, eğitim hayatına devam etmektedir. Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih etmektedir.

İPEK ÖZEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İpek Özel, 2001 yılında Manisa’da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.