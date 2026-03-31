Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Özge Özacar, son dönemde hem dizilerdeki performansıyla hem de özel hayatıyla gündemde. Peki, Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Özge Özacar, hem performansları hem de ekran arkasındaki yaşamıyla sıkça konuşuluyor. Özge Özacar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genç oyuncunun kariyer yolculuğu ve bilinmeyen yönleri, onu merak eden izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 doğumlu Türk dizi oyuncusudur. Genç yaşına rağmen televizyon dizileri, internet yapımları ve sinema filmleriyle adından söz ettirmiştir.

ÖZGE ÖZACAR KAÇ YAŞINDA?

Özge Özacar, 2026 itibarıyla 30 yaşındadır.

ÖZGE ÖZACAR NERELİ?

Özge Özacar, İstanbul doğumludur.

ÖZGE ÖZACAR'IN KARİYERİ

Özacar, televizyon kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Müge rolüyle başlamıştır. Ardından Oyunbozan, Lise Devriyesi, Meryem, Sevgili Geçmiş, Kefaret, Baba, Kısmet ve 2024-2025 yıllarında yayınlanacak Kızılcık Şerbeti gibi birçok dizide başrol ve önemli rollerde yer almıştır. İnternet dizilerinde ise Seyyar, Hayaller ve Hayatlar, Bursa Bülbülü gibi projelerde rol almıştır. Sinema filmografi çalışmalarında Hababam Sınıfı Yeniden ve D.I.S.C.O. öne çıkmaktadır. 2023 yılında Kısmet dizisiyle 49. Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Romantik Komedi Oyuncusu” kategorisinde aday gösterilmiştir.

Sahra Arslan
