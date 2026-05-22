ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖGG) SINAV SONUÇLARI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen temel ve yenileme eğitimleri kapsamında yapılan sınavların ardından adayların erişimine açılan resmi değerlendirme sonuçlarıdır. Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı bu sınavlar, özel güvenlik alanında görev alabilmek için zorunlu bir aşamayı oluşturmaktadır. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalnızca resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Adaylar sınav sonuçlarına fiziksel bir belge üzerinden değil, çevrim içi sistem aracılığıyla erişim sağlamaktadır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar yazılı sınav performanslarını, varsa silah farkı puanlarını ve genel başarı durumlarını görüntüleyebilmektedir. Bu sonuçlar, özel güvenlik kimlik kartı sürecinin devamı açısından belirleyici bir aşamayı temsil etmektedir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. Resmi takvime göre sonuçların 22 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılması planlanmaktadır. Bu tarihten önce yapılan açıklamalar resmi kabul edilmemektedir.

Adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi duyuruları üzerinden takip etmelidir. Sistem aktif hale geldiğinde giriş işlemleri T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile yapılabilecektir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi net şekilde belirlenmiştir. Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel güvenlik sınav sonuçları yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden görüntülenmektedir. Sonuçlara erişim için adayların www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresine giriş yapması gerekmektedir.

Sistem üzerinden sonuç görüntüleme işlemi T.C. kimlik numarası ve güvenlik doğrulama kodu ile gerçekleştirilmektedir. Bilgilerin doğru girilmesinin ardından adaylar sınav sonuç ekranına yönlendirilerek puanlarını öğrenebilmektedir.