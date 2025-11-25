Haberler

Oya Başar kimdir? Oya Başar Evrim Akın ile ilgili ne açıklama yaptı?

Güncelleme:
Ekranların usta ismi Oya Başar, son günlerde yeniden alevlenen tartışmaların merkezine yerleşen açıklamasıyla gündemi hareketlendirdi. Yıllarca aynı projelerde yer aldığı meslektaşı Evrim Akın hakkında söyledikleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi şimdi hem Oya Başar'ın kariyerine hem de bu dikkat çeken değerlendirmesine odaklanmış durumda. Peki, Oya Başar kimdir? Oya Başar Evrim Akın ile ilgili ne açıklama yaptı?

Son günlerde dizi dünyasında yükselen tartışmaların ardından gözler bir anda usta oyuncu Oya Başar'a çevrildi. Yıllardır sahnelerin ve ekranların sevilen ismi olan Başar'ın, meslektaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği dikkat çekici ifadeler sosyal medyada yeni bir hareketlilik yarattı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar, Türk tiyatrosu ve televizyonunun en güçlü kadın oyuncularından biri olarak tanınan, uzun kariyeri boyunca hem sahnede hem ekranda unutulmaz işlere imza atmış usta bir isimdir. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık alanında da çalışmalar yapan Başar, özellikle doğal oyunculuğu, samimiyeti ve güçlü sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Yıllar içinde hem komedi hem dram türlerinde başarı göstermesi onu Türk televizyonunun ikonik simalarından biri hâline getirmiştir.

OYA BAŞAR KAÇ YAŞINDA?

Usta oyuncu 1 Şubat 1956 doğumludur. Başar, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca farklı yaş gruplarından izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başarmış, enerjisi ve üretkenliğiyle dikkat çeken bir sanatçıdır.

OYA BAŞAR NERELİ?

Oya Başar, İstanbul doğumludur. Sanata olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Başar, İstanbul'un kültürel ortamı içinde yetişerek erken yaşlardan itibaren sahneyle iç içe bir kariyer yoluna adım atmıştır.

OYA BAŞAR'IN KARİYERİ

Oya Başar, kariyerine tiyatro ile başlamış, uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda sahne almıştır. Bir döneme damga vuran Levent Kırca – Oya Başar Tiyatrosu ile ülke çapında geniş bir kitleye ulaşmış, "Olacak O Kadar" gibi televizyon yapımlarında sergilediği performanslarla büyük beğeni toplamıştır.

Televizyon dizilerinde de önemli roller üstlenen Başar, özellikle "Alemin Kıralı" dizisindeki rolüyle yeni nesil izleyicilerin de sevgisini kazanmıştır. Hem mizahi yeteneği hem duygusal derinliği başarıyla harmanlayan oyunculuğu, onu Türk ekranlarının en saygın isimlerinden biri yapmıştır. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmış, sosyal projelerde yer almış ve sanat dünyasında güçlü bir figür olmayı sürdürmüştür.

OYA BAŞAR, EVRİM AKIN İLE İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Son dönemde Asena Keskinci'nin "Bez Bebek" dizisinin çekildiği yıllarda Evrim Akın tarafından zorbalığa uğradığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialarla ilgili konuşan Oya Başar, Evrim Akın'ı kesin bir dille savundu.

Başar, yıllarca birlikte çalıştıkları dönemi hatırlatarak Akın için şu ifadeleri kullandı:

Onun çok saygılı, çok terbiyeli biri olduğunu, sette hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadığını, üç yıl boyunca birlikte çalışırken en ufak bir olumsuz tavrına bile şahit olmadığını, hakkında söylenen bu iddiaları kendisine yakıştıramadığını, Evrim Akın'ın neşeli, enerjik ve iyi kalpli bir insan olduğunu vurguladı.

Oya Başar'ın bu açıklaması, iddialar sonrası yaşanan tartışmada dikkat çeken güçlü bir destek niteliği taşıdı.

