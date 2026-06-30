Osimhen'in aşçısı kim, 2026 MasterChef Olabiyi Lawal kimdir, kaç yaşında nereli? Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal elendi mi?

2026 MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Olabiyi Lawal, dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'in aşçısı olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Lawal'ın yaşamı, kariyeri ve MasterChef'teki akıbeti merak edilirken, "Olabiyi Lawal kimdir, kaç yaşında, nereli, elendi mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

OSIMHEN'İN AŞÇISI OLABIYI LAWAL KİMDİR?

2026 MasterChef Türkiye seçmelerine katılan Olabiyi Lawal, özel aşçılık kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Dünyaca ünlü futbolcular Victor Osimhen ve Simon Banza'nın özel aşçılığını yaptığını açıklayan Lawal, jüri üyelerinin karşısına çıkarken izleyicilerin de ilgisini çekti. Peki, MasterChef Olabiyi Lawal kimdir, kaç yaşında, nereli ve yarışmadan elendi mi? İşte merak edilenler...

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Olabiyi Lawal, 32 yaşındadır ve Nijeryalıdır. Mesleğini özel aşçı olarak sürdüren Lawal, farklı ülkelerde edindiği mutfak tecrübesiyle yarışmaya katıldı. Yarışmadaki iddialı sunumu ve profesyonel geçmişiyle jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

OSIMHEN'İN AŞÇISI OLABIYI LAWAL

Olabiyi Lawal, kariyeri boyunca dünyaca ünlü futbolcular Victor Osimhen ve Simon Banza'nın özel aşçılığını yaptığını açıkladı. Bu deneyimiyle MasterChef seçmelerinin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Lawal, profesyonel mutfak geçmişini yarışmaya taşıdı.

OLABIYI LAWAL ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Olabiyi Lawal, jüri üyelerinden geçer not alarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece yarışmaya devam etme hakkı kazanan Lawal, ana kadro yolunda mücadelesini sürdürecek.