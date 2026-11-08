Orkun Kökçü cezalı mı, Orkun Kökçü Konyaspor maçında yok mu?

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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmaya kart sınırında çıkan Orkun Kökçü, maçın 55. dakikasında sarı kart gördü. Milli futbolcu, bu kartla birlikte ligdeki 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Orkun Kökçü, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. İşte Orkun Kökçü'nün cezasına ilişkin merak edilenler.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI MI?

Evet, Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 55. dakikada sarı kart gören milli orta saha, ligdeki 4. sarı kartını görerek bir maçlık cezalı konuma geldi. Süper Lig'de dört sarı karta ulaşan oyuncular, bir sonraki lig maçında forma giyemiyor.

ORKUN KÖKÇÜ KONYASPOR MAÇINDA YOK MU?

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile oynayacağı deplasman maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlıların kaptanı, sarı kart cezası nedeniyle Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ SARI KART GÖRDÜ?

Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçında gördüğü kartla birlikte Süper Lig'de bu sezon 4 sarı karta ulaştı. Milli futbolcu, karşılaşmaya kart sınırında çıkmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü, Konyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Milli futbolcunun, cezasını tamamladıktan sonra Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçta yeniden forma giymesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadele, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Milli araya girilecek olması nedeniyle maçın, milli maçların ardından oynanması bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ MAÇLARDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün sarı kart cezası yalnızca Süper Lig maçlarını kapsıyor. Milli futbolcu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçlarda forma giyebilecek.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000'de Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. Futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başlayan Kökçü, Hollanda ekibinde kaptanlık yaptı ve şampiyonluk yaşadı. Ardından Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürüyor. Orta saha mevkisinde görev yapan Kökçü, A Milli Takım'ın da önemli isimleri arasında yer alıyor.