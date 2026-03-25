İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Mart 2026 tarihli uyuşturucu soruşturması kapsamında, Onur Bükçü hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Peki, Onur Bükçü neden gözaltına alındı? Onur Bükçü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ONUR BÜKÇÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık, soruşturmanın çerçevesini "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak için özel yer, malzeme sağlama ve yakalanmayı zorlaştırma", "kullanmak için uyuşturucu bulundurma veya satın alma", "uyuşturucu kullanma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" gibi suçlamalar olarak açıkladı.

Operasyon kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi; 14 kişi gözaltına alınırken 2 kişi için yakalama kararı verildi. Onur Bükçü, soruşturma listesindeki dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

ONUR BÜKÇÜ KİMDİR?

Şu anda, Onur Bükçü hakkında resmi kaynaklarda veya güvenilir basın organlarında kapsamlı biyografik bilgi bulunmamaktadır.

ONUR BÜKÇÜ KAÇ YAŞINDA?

Yaşı ile ilgili herhangi bir resmi veya doğrulanmış bilgi mevcut değildir.

ONUR BÜKÇÜ NERELİ?

Doğum yeri, memleketi veya kökeni hakkında da resmi veya güvenilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ONUR BÜKÇÜNE İŞ YAPIYOR?

Mevcut bilgilere göre, Bükçü mesleği veya çalıştığı alan ile ilgili güvenilir bir bilgi yoktur.