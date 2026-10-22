Önlisans KPSS açıklandı mı, Önlisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre sonuçlar 30 Ekim 2026 Cuma günü erişime açılacak. Yaklaşık 1,5 milyon adayın katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte KPSS Ön Lisans sonuçlarına dair bilinmesi gerekenler.

ÖNLİSANS KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır, KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci devam ediyor.

ÖNLİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına dair ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, sonuç saatini genellikle açıklama günü duyuruyor. Bu nedenle adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Sınav sonuç belgeleri basılı olarak hazırlanmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sonuçlar, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme için tercih süreci başlayacak. KPSS tercihlerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. Kadrolar, kontenjan sayıları ve başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bir yıllık aranın ardından düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumunda yaklaşık 1,5 milyon aday ter döktü. Ön lisans sınavı, iki yıllık üniversite mezunlarının kamuda işe girebilmesi için düzenleniyor.