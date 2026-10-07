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Milyonlarca adayın katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava 1 milyon 593 bin 198 kişi başvuru yaptı. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ön Lisans KPSS ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Böylece 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için belirlenen tarih de netleşmiş olacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava toplam 1 milyon 593 bin 198 kişi başvuru yaptı.

Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adayların gündeminde bu kez sonuç tarihi yer aldı. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimindeki tarihe göre adaylar sonuçlarını 30 Ekim 2026 Cuma günü öğrenebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor. Buna göre sonuçlar 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması durumunda mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Bu kapsamda adaylar, geçerli olan KPSS Ön Lisans sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.