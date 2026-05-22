Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Olympiakos Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir (Euroleague Final Four)?

“Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu EuroLeague Final Four heyecanı yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Basketbol tutkunları dev karşılaşmayı kaçırmamak için yayın bilgilerini araştırırken, maçın canlı yayın detayları büyük ilgi görüyor.

OLYMPIAKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Final Four heyecanında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği dev yarı final mücadelesi 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 18:00’de başlayacak.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Final Four kapsamında oynanacak Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçı S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbol tutkunları, farklı platformlar üzerinden maçı şifreli yayınla izleyebilecek.

S SPORT YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Maçın yayıncı kanallarından biri olan S Sport, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformu üzerinden de şifreli yayınla erişim sağlanabiliyor.

S SPORT PLUS VE DİJİTAL İZLEME SEÇENEKLERİ

S Sport Plus platformu üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek. İnternet tabanlı yayın hizmeti sunan platform, kullanıcılarına EuroLeague Final Four maçlarını yüksek kaliteyle izleme imkânı sağlıyor.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague Final Four yarı final mücadelesi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak. Dev karşılaşmada iki güçlü ekip finale çıkmak için parkede kozlarını paylaşacak.

EUROLEAGUE DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR

Basketbol Avrupa Ligi’nde (EuroLeague) sezonun en kritik etabı olan Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor. Avrupa’nın en güçlü dört takımının mücadele edeceği organizasyonda Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Turnuva, basketbolseverlere yüksek tempolu ve büyük rekabetin yaşanacağı iki dev yarı final maçı sunacak.

FENERBAHÇE BEKO İLE OLYMPIAKOS 37. KEZ KARŞI KARŞIYA

Dörtlü Final’in ilk maçında sahne alacak Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague tarihinde 37. kez rakip olacak. İki ekip arasında oynanan 36 karşılaşmanın 18’ini Fenerbahçe, 18’ini ise Olympiakos kazandı. Bu denge, yarı final mücadelesini daha da kritik hale getiriyor.

DÖRTLÜ FİNAL ATİNA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Bu yılki EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenleniyor. Telekom Center’ın ev sahipliği yaptığı turnuva, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor. Atina, daha önce de 1993 ve 2007 yıllarında Dörtlü Final’e ev sahipliği yapmıştı.