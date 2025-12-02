Haberler

Olympiakos Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Güncelleme:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Voleybol severlerin merakla beklediği bu karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 2 Aralık Salı günü, 21.00 itibariyle başlayacak. Müsabaka, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dev prestij mücadelesine ilişkin yayın detayları da merak konusu. Sporseverler, maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini ve yayıncının kim olacağını öğrenmek için yoğun şekilde bilgi arıyor. Peki, Olympiakos Eczacıbaşı hangi kanalda, nereden izlenir?

OLYMPIAKOS – ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Eczacıbaşı'nın karşı karşıya geleceği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma tüm izleyicilere şifresiz şekilde sunulacak.

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız kanalı;

• Digiturk: 87

• Kablo TV: 242

• Tivibu: 85

• Turkcell TV+: 71

• Vodafone TV: 72

numaralı kanallar üzerinden izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.

OLYMPIAKOS – ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN?

Bu önemli Şampiyonlar Ligi karşılaşması 2 Aralık Salı günü oynanacak.

OLYMPIAKOS – ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka 21.00 itibarıyla başlayacak.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Olympiakos ile Eczacıbaşı'nı karşı karşıya getirecek olan maç, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR

