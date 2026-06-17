Ölümüne Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümüne Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümüne Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümüne Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümüne Aşk konusu nedir, Ölümüne Aşk oyuncuları kimler ve Ölümüne Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

“Ölümüne Aşk” filmi 2023 yılında sinemalarda vizyona girmiştir. Romantik komedi türündeki yapım, daha sonra televizyon ekranlarında da yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmle ilgili en çok merak edilen konulardan biri çekim yerleridir. “Ölümüne Aşk” filminin çekimlerinin nerede yapıldığına dair net ve resmi bir lokasyon bilgisi bulunmamaktadır. Yapımın genel olarak Türkiye’de farklı plato ve set ortamlarında çekildiği bilinmektedir.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu güçlü isimlerden oluşmaktadır. Başrolleri iki sevilen oyuncu paylaşmaktadır:

• Murat Akkoyunlu (Tahsin)

• Fulya Zenginer (Ayperi)

Yan rollerde ise şu isimler yer almaktadır:

• Ayten Uncuoğlu

• Suat Sungur

• Bülent Çolak

• Kaan Yılmaz

• Aslı Altaylar

• Tuncay Bayazit

• Hakan Dost Elver

• Aslı Turanlı

Film, özellikle oyuncu kadrosu ve komedi ağırlıklı sahneleriyle dikkat çekmektedir.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

“Ölümüne Aşk”, bir bahçıvan olan Tahsin ile evde hizmetçi olarak çalışan Ayperi’nin aşk hikayesini konu alır.

Altınel ailesinin yanında çalışan Tahsin, Ayperi’ye karşı duygular beslemektedir. Ailenin evden ayrıldığı bir dönemde bu duygularını açmayı planlar. Ancak eve beklenmedik şekilde gelen aile bireyleri ve yaşanan olaylar her şeyi değiştirir.

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelişen yanlışlıklar ve bir kazanın ardından olaylar kontrolden çıkar. Tahsin ve Ayperi kendilerini bir anda büyük bir kaosun içinde bulur. Romantik komedi ile kara mizahın birleştiği hikaye, çiftin hem aşk hem de hayatta kalma mücadelesini anlatır.

“Ölümüne Aşk” filmi; 2023 yapımı, Türkiye’de çekilmiş romantik komedi türünde bir yapımdır. Murat Akkoyunlu ve Fulya Zenginer’in başrolünde yer aldığı film, aşk ve yanlış anlaşılmalarla gelişen olay örgüsüyle izleyiciye hem komedi hem d