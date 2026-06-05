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Ölümcül Takip - Survivor filmi ne zaman, nerede çekildi, Ölümcül Takip filmi oyuncuları kim?

Ölümcül Takip - Survivor filmi ne zaman, nerede çekildi, Ölümcül Takip filmi oyuncuları kim?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümcül Takip filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümcül Takip konusu, özeti ve Ölümcül Takip oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümcül Takip filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Takip konusu nedir, Ölümcül Takip oyuncuları kimler ve Ölümcül Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL TAKİP - SURVIVOR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orijinal adı “Survivor” olan ve Türkiye’de “Ölümcül Takip” adıyla yayınlanan film, 2014 yılında çekilmiş ve 2015 yılında vizyona girmiştir. Aksiyon ve gerilim türündeki yapım, özellikle uluslararası casusluk temasıyla dikkat çekmiştir.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık (Londra) ve Bulgaristan (Sofya) başta olmak üzere farklı Avrupa lokasyonlarında çekilmiştir. Şehir içi aksiyon sahneleri ve uluslararası atmosferi destekleyen mekan seçimleri, filmin gerilim dozunu artıran unsurlar arasında yer almıştır.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yapımın başrolünde Survivor yer alırken, filmde güçlü bir oyuncu kadrosu dikkat çekmektedir.

Başlıca oyuncular arasında:

• Milla Jovovich

• Pierce Brosnan

• Dylan McDermott

• Angela Bassett

yer almaktadır.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ KONUSU NE?

Film, terör saldırılarını önlemeye çalışan bir güvenlik görevlisinin, uluslararası bir komplonun hedefi haline gelmesini konu alır. Kahraman, hem kendi hayatını hem de büyük bir felaketi engellemek için zamana karşı mücadele eder. Aksiyon ve gerilimin ön planda olduğu hikâye, izleyiciyi baştan sona tempolu bir kovalamacanın içine sürükler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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