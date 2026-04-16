Ölümcül Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Sular filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Sular filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Sular filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Sular konusu nedir, Ölümcül Sular oyuncuları kimler ve Ölümcül Sular özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL SULAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül Sular filmi, şiddetli bir kasırgaya karşı hayatta kalma mücadelesi veren genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Florida’da 5. kategorideki bir kasırgaya yakalanan genç kadın, diğer sakinler gibi evini terk etmeyi reddeder ve kayıp babasını bulmak için botuna atlayıp fırtınanın ortasına doğru yola çıkar.

Sel suları yükselirken babasını ve köpeğini bulan genç kadın, yaralı babasını kurtarmaya çalışırken su altında kalan bir eve sıkışır. Kısa süre sonra baba-kız, asıl tehlikenin kasırga ve seller olmadığını, bölgedeki devasa timsah sürüsünün onları beklediğini fark eder. Florida’nın vahşi avcılarına karşı hayatta kalmak için ikilinin amansız bir mücadeleye girmesi gerekir.

ÖLÜMCÜL SULAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ölümcül Sular Filmi Oyuncu Kadrosu:

• Kaya Scodelario - Haley Keller

• Barry Pepper - Dave Keller

• Morfydd Clark - Beth Keller

• Ross Anderson - Wayne Taylor

• Jose Palma - Pete

• George Somner - Marv

• Anson Boon - Stan