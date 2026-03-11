Haberler

Olcay Çakır Turgut kimdir, Olcay Çakır Turgut kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Olcay Çakır Turgut, Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Olcay Çakır Turgut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayrıca başarılı sporcu hangi takımlarda forma giydi, evli mi yoksa bekar mı? Tüm merak edilen bilgiler haberimizde.

Türk kadın basketbolunun yıldız oyuncularından Olcay Çakır Turgut, kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Olcay Çakır Turgut'un yaşı, memleketi, evlilik durumu ve bugüne kadar oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz.

OLÇAY ÇAKIR TURGUT KİMDİR?

Olcay Çakır Turgut, 13 Temmuz 1993'te İzmir'de dünyaya geldi. Basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Çakır, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti ve 6 yıl boyunca Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. Oyun kurucu olarak gösterdiği performans, onu Türkiye'nin en önemli kadın basketbolcularından biri haline getirdi.

KARIYERİNDE TARİHE GEÇEN BAŞARILAR

Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe'nin ardından Yakın Doğu Üniversitesi ve Botaş takımlarında da forma giyerek kariyerine değer kattı. 2013 yılında WNBA takımlarından New York Liberty tarafından seçilerek, "İlk Türk Kadın Basketbolcu" unvanını elde etti. Bu başarı, onun adını uluslararası arenada duyurdu.

MİLLİ TAKIM VE ÖDÜLLER

Milli takım formasıyla da büyük başarılara imza atan Çakır Turgut, kariyerinde 4 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2021 EuroLeague Women Avrupa Üçüncülüğü kazandı. 2021-2022 sezonunda ise lig şampiyonluğunun yanı sıra EuroLeague'de ikincilik başarısı gösterdi.

