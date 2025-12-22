Okan Buruk Ela Rümeysa Cebeci olayı nedir?

Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen hukuki süreç, spor camiasının önemli isimlerini içine almaya devam ediyor. Sadettin Saran'ın ardından gözler şimdi de Galatasaray cephesine çevrildi. Gazeteci Sevilay Yılman, kulislerden aldığı bilgileri paylaşarak Okan Buruk'un da savcılığa davet edileceğini iddia etti.

OKAN BURUK İDDİASI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve "Habertürk merkezli uyuşturucu soruşturması" olarak bilinen dosyada yeni bir perde açılıyor. Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı canlı yayında soruşturmanın spor camiasını sarsacak bir boyuta ulaştığını ileri sürdü. Yılman, tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği ifadelerin ardından dosyanın kapsamının genişlediğini ve sıradaki ismin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olabileceğini iddia etti.

"OKAN BURUK İSMİNİ DUYDUM"

"Bu Sabah" programında çarpıcı kulis bilgilerini paylaşan Sevilay Yılman, isim verme konusunda önce tereddüt yaşadığını belirterek, "Aslında söyleyip söylememek arasında kaldım ama Okan Buruk ismini net şekilde duydum. İddialar bu yönde ilerliyor" açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere daha önce Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da soruşturma kapsamında ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"BÜTÜN KULÜPLERİN BAŞINA BELA OLDU"

Soruşturmanın sadece belirli isimlerle sınırlı kalmayacağını, futbol dünyasının devlerini etkileyebileceğini belirten Yılman, süreci dikkat çekici bir ifadeyle yorumladı. Ela Rümeysa Cebeci'nin daha önce Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili'nin de ismini verdiğini hatırlatan Yılman, "Görünen o ki bizim Ela, herkesin başına bela olmuş. Sadece Fenerbahçe değil; Galatasaray ve Beşiktaş camialarını da etkileyen bir süreç yaşanıyor," dedi.

OKAN BURUK İDDİALARINA YALANLAMA

Soruşturma sürerken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldığı iddia edildi. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre gelinen aşamada bu iddianın doğru olmadığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un savcılık soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı yönündeki iddialar yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.