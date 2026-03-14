Netanyahu SON DAKİKA öldü mü, yaşıyor mu? Açıklama videosu yapay zeka iddiası!

İran ile İsrail ve ABD arasında devam eden savaş sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi. Netanyahu öldü mü? Netanyahu'nun bir basın açıklaması sırasında paylaşılan görüntülerde elinin altı parmaklı görünmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

İran ile İsrail ve ABD arasında devam eden savaşın gölgesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan iddialar gündemin merkezine yerleşti. Netanyahu'nun gerçekleştirdiği bir basın açıklamasına ait olduğu belirtilen görüntülerde elinin altı parmaklı göründüğünün ileri sürülmesi, videonun gerçek olup olmadığına dair tartışmaların hızla yayılmasına neden oldu. Söz konusu kare kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında geniş şekilde paylaşılırken, görüntüye ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

Görüntülerdeki el detayının dikkat çekmesi üzerine bazı kullanıcılar videonun yapay zekâ tarafından oluşturulmuş olabileceğini ileri sürdü. Yapay zekâ üretimi görüntülerde zaman zaman el ve parmak anatomisinin hatalı oluşturulabildiği yönündeki değerlendirmeler de bu tartışmaların merkezinde yer aldı. Paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, konu hakkında resmi makamlar tarafından herhangi bir doğrulama yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada dolaşıma giren iddialar, Netanyahu'nun son günlerde kamuoyu karşısına sınırlı şekilde çıkmasıyla birlikte daha fazla konuşulmaya başladı. İsrail'de güvenlik önlemlerinin artırıldığına dair haberlerin gündeme gelmesi de söz konusu iddiaların yayılmasına katkı sağladı. Bu gelişmelerle birlikte Netanyahu'nun sağlık durumu ve güvenliği hakkında çeşitli paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Aynı süreçte ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e planlanan ziyaretlerinin iptal edildiğine dair bilgiler de farklı yorumların yapılmasına yol açtı. Bu gelişmeler sosyal medyada Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialarla birlikte tartışılırken, konuya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Netanyahu'nun basın açıklaması sırasında paylaşılan görüntülerde elinin altı parmaklı göründüğünün ileri sürülmesi, özellikle sosyal medya platformlarında yoğun şekilde konuşuldu. Videodaki kare, yapay zeka üretimi görüntülerde sıkça karşılaşıldığı belirtilen anatomik hatalarla ilişkilendirilerek geniş bir tartışma başlattı. Görüntünün gerçekliği hakkında farklı görüşler paylaşılırken, videonun kaynağına ilişkin net bir bilgi ortaya konulmadı.

Sosyal medya hesaplarının bir bölümünde ise İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile birlikte Netanyahu'nun saldırılarda hayatını kaybettiği yönünde doğrulanmamış iddialar yayıldı. Bu paylaşımlar kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İsrail hükümeti veya resmi kaynaklardan söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir doğrulama yapılmadığı bildirildi.