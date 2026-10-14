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Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağına destek mi verdi? Nesrin Cavadzade ne açıklama yaptı?

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Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağına destek mi verdi? Nesrin Cavadzade ne açıklama yaptı?
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Nesrin Cavadzade’nin başörtüsü yasağına ilişkin açıklama yapıp yapmadığı ve konuya nasıl yaklaştığı merak konusu oldu. Azerbaycan’daki okullarda başörtüsü kullanımıyla ilgili tartışmaların ardından oyuncunun sözleri gündeme gelirken, Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağına destek mi verdi, konu hakkında ne açıklama yaptı?

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü kullanımıyla ilgili tartışmalar sürerken, oyuncu Nesrin Cavadzade’nin konuya ilişkin açıklaması araştırılmaya başlandı. Cavadzade’nin sözlerinin başörtüsü yasağına destek olarak yorumlanıp yorumlanmadığı merak edilirken, Nesrin Cavadzade ne dedi, açıklamasında hangi ifadeleri kullandı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

NESRİN CAVADZADE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA DESTEK Mİ VERDİ?

Azerbaycan'da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

Azerbaycan tarafından yapılan, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez." açıklamasına yorum yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, yasak kararına destek verdi.

ÜÇ EMOJİYLE YASAĞA DESTEK VERDİ

Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade ise söz konusu paylaşımın altına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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