Neslihan Yeldan kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'ne dönen Neslihan Yeldan kimdir?

Neslihan Yeldan 57 yaşında. 25 Şubat 1969'da İstanbul'da doğan oyuncu, 13 Kasım 2026 akşamı Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nin 146. bölümüyle Sevtap rolüne geri döndü.

Yeldan, beşinci sezon başlamadan önce kadrodan çıkarılmıştı. Dizinin senarist kadrosu değişince Sevtap karakteri yeniden hikâyeye alındı ve oyuncu yedi bölümlük aranın ardından ekrana çıktı. Dönüşü kendisi, setten paylaştığı bir videoyla duyurmuştu. Paylaşımına "Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı" diye not düştü.

NESLİHAN YELDAN KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Yeldan 57 yaşında; 25 Şubat 1969'da İstanbul'da doğdu. Şubat 2027'de 58'ine girecek.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan sahneye 1987'de Ortaoyuncular topluluğunda çıktı. Topluluğun 1988'deki İstanbul'u Satıyorum oyununda oynadı, 1995'te de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Sonraki yıllarda Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Duru Tiyatro'da çalıştı. BKM Oyuncuları'na Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? ile katıldı, 1997'de Otogargara'da sahneye çıktı. Geniş seyirci onu televizyonda Bir Demet Tiyatro'dan tanıdı. Craft Tiyatro'nun Yen oyunundaki Maggie rolü 2017'de ona hem Afife Tiyatro Ödülleri'nde hem Sadri Alışık Ödülleri'nde yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu adaylığı getirdi.

NESLİHAN YELDAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Neslihan Yeldan 1993'te Yaz Evi dizisinde Alev'i oynadı. Son yıllarda İstanbullu Gelin'de Senem (2017-2019), Sen Çal Kapımı'nda Aydan Bolat (2020-2021), Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Asuman Yılmaz (2023) oldu. 2024'te NOW'da yayımlanan Gaddar'da Sümeyye Aydoğan'ın annesi Oya'yı canlandırdı.

Kızılcık Şerbeti'ne aynı yıl Nilay'ın annesi Sevtap olarak katıldı. Sinemada Organize İşler (2005), Vücut (2011), Karınca Kapanı (2014) ve Deliormanlı (2016) filmlerinde rol aldı.

NESLİHAN YELDAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Neslihan Yeldan diziden kendi isteğiyle ayrılmadı; Sevtap karakteri beşinci sezon öncesinde hikâyeden çıkarıldı. Oyuncu, yeni sezonun ücreti üzerinde anlaşmışken yapım şirketinin bu kararı verdiğini ve durumu menajerinden öğrendiğini anlatmıştı. O dönem "Kırıldım ve sinirlendim" demiş, karakterin bir anda ortadan kaybolmasında kendi suçu olmadığını söylemişti.

NESLİHAN YELDAN'IN EŞİ KİM?

Neslihan Yeldan 2007'de Leo James Felix Pollock ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir oğlu oldu, 2019'da boşandılar. Yeldan, Haziran 2025'te CNBC-e'ye konuşurken Kızılcık Şerbeti çekimleri için her hafta bir iki gün Londra'dan İstanbul'a geldiğini anlatmıştı.