Neslihan Mumcu kimdir, Neslihan Mumcu'nun eşi kim, Batuhan Mumcu kimdir?

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Neslihan Mumcu, finans ve yatırım şirketlerindeki ortaklıkları ve yönetim görevleriyle bilinen bir iş insanı. Mumcu, Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Dr. Batuhan Mumcu'nun eşi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Neslihan Mumcu hakkında tedbir ve inceleme kararı talep edildi. İşte Neslihan Mumcu hakkında bilinenler.

NESLİHAN MUMCU KİMDİR?

Neslihan Mumcu, finans ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ortaklık ve yönetim görevleri bulunan bir iş insanı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mumcu, Bulls Yatırım Holding'in yönetim kurulunda yer alıyor. Gazeteci Bahadır Özgür'ün paylaşımında ise Mumcu, Lydia Holding'in ortakları arasında gösterildi. Neslihan Mumcu'nun doğum tarihi, memleketi ve eğitim hayatına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NESLİHAN MUMCU'NUN EŞİ KİM?

Neslihan Mumcu'nun eşi, Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı ve BTK Kurul Üyesi Dr. Batuhan Mumcu. 1983 yılında Erzincan'da doğan Batuhan Mumcu, Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Atılım Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapan Mumcu, 2023 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevine atanan Batuhan Mumcu, 31 Ağustos 2026'da BTK Kurul Üyeliği'ne getirildi.

NESLİHAN MUMCU HAKKINDA HANGİ KARAR TALEP EDİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Neslihan Mumcu hakkında çeşitli tedbir ve inceleme talepleri gündeme geldi. Gazeteci Bahadır Özgür'ün sosyal medya paylaşımına göre talepler şunları kapsıyor:

Neslihan Mumcu'ya ait sermaye piyasası araçlarının dondurulması

Mal varlığı işlemlerinin incelenmesi

Adına kayıtlı tapu, gemi ve uçak kayıtlarının araştırılması

Talepler hakkında mahkemenin nasıl bir karar verdiği henüz açıklanmadı. Bu talepler bir suçlama ya da suçun tespit edildiği anlamına gelmiyor.

NESLİHAN MUMCU GÖZALTINA ALINDI MI?

Neslihan Mumcu'nun gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Soruşturma kapsamında Mumcu hakkında yalnızca tedbir ve inceleme talep edildiği bildirildi.

FON SORUŞTURMASI NEDİR?

Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından finans ve yatırım şirketlerine yönelik olarak yürütülüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve BDDK İkinci Başkanı Muhammet Erişen'in de bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.