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Kocaelispor deplasmanında penaltıya yol açan Nelson Semedo, geçen pazartesi 33 yaşına girdi. Portekizli sağ bek, 16 Kasım 1993'te Lizbon'da doğdu.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, 21 Kasım 2026 akşamı Kocaeli'de 2-2 berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Kocaelispor'un ilk golü, Semedo'nun eline çarpan topun ardından verilen penaltıdan geldi.

NELSON SEMEDO KAÇ YAŞINDA?

Nelson Semedo 33 yaşında. 1993 doğumlu futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiğinde 31 yaşındaydı.

NELSON SEMEDO KİMDİR?

Nelson Semedo, Fenerbahçe'de sağ bekte oynayan Portekizli milli futbolcu. Profesyonel kariyerine Benfica'da başladı, en parlak yıllarını Barcelona ve Wolverhampton Wanderers formalarıyla geçirdi.

Benfica'da iki Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı. Barcelona'da ise üç sezonda iki La Liga şampiyonluğu ve bir İspanya Kral Kupası kazandı.

NELSON SEMEDO NEDEN ELEŞTİRİLDİ?

Nelson Semedo, Kocaelispor maçında penaltıya neden olduğu için eleştirildi. Fenerbahçe 61. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmişti; birkaç dakika sonra ceza sahasında top Semedo'nun eline çarptı. Hakem Kadir Sağlam önce oyunu devam ettirdi, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

Berkan Kutlu 71. dakikada penaltıyı gole çevirdi, Matej Maglica 76. dakikada skoru 2-1 yaptı. Fenerbahçe'yi yenilgiden 90+3'te Mason Greenwood'un golü kurtardı. Maçı Tivibu Spor'da yorumlayan Tümer Metin, "Bir oyuncu eliyle oynamaz" diyerek Semedo'ya yüklendi ve "Onu halı sahaya bile çağırmam" dedi.

NELSON SEMEDO NERELİ?

Nelson Semedo Portekizli; Lizbon'da doğdu. Altyapıda Sintrense'de top koşturdu, 2012'de Benfica'ya transfer oldu.

NELSON SEMEDO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Nelson Semedo, Fenerbahçe'de oynuyor. Sarı-lacivertli kulübe 30 Temmuz 2025'te Wolves'tan bonservissiz olarak katıldı ve iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarihinde forma giyen sekizinci Portekizli futbolcu oldu.

NELSON SEMEDO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nelson Semedo, Benfica'ya geldikten sonra 2012-13 sezonunu kiralık olarak Fatima'da geçirdi. Lizbon'a döndükten sonra Benfica'nın sağ beki oldu.

Barcelona onu 2017'de yaklaşık 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Eylül 2020'de İngiltere'ye giden Semedo, Wolverhampton'da beş sezon oynadı ve 2025 yazında Fenerbahçe'ye imza attı.