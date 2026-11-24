Necati Şaşmaz Yeraltı dizisine katılacak mı sorusunun yanıtı şu an için belirsiz. Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisinin kadrosuna katılacağına ilişkin iddialar dile getirilse de bu konuda yapımcı şirketten, kanaldan ya da Şaşmaz'ın kendisinden resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun diziyle anlaşma imzaladığına ya da sahne çektiğine dair doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

NECATİ ŞAŞMAZ YERALTI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine konuk oyuncu olarak dahil olabileceği iddia ediliyor. Ancak bu iddia resmi olarak doğrulanmadı. Şaşmaz'ın dizide hangi karakteri canlandıracağına ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Necati Şaşmaz'ın Yeraltı ile adı ilk kez anılmıyor. Mart 2026'da da ünlü oyuncunun dizide başrol karakteri Haydar Ali'nin dayısını canlandıracağı iddia edilmişti. O dönemde edinilen bilgilere göre bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

POLAT ALEMDAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Polat Alemdar karakterinin ekranlara geri döneceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Yeraltı, Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde bir yapım değil. Bu nedenle Necati Şaşmaz diziye katılsa bile Polat Alemdar karakteriyle değil, farklı bir rolle yer alması gerekecek.

YERALTI DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Yeraltı dizisi NOW ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanıyor. Dizinin senaryosunu Necati Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz ile Berna Aruz birlikte kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk oturuyor. Dizi, suç örgütleri ve karteller arasındaki güç mücadelesini konu alıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Necati Şaşmaz, 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Dizinin sinema filmlerinde de aynı karakteri canlandıran Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin sona ermesinin ardından uzun süredir dizi projelerinde yer almıyor.