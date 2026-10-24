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Necati Coşkun Arabacı, Almanya'da uzun yıllar gündeme gelen ve kamuoyunda “Cehennem Necati” ile “Köln'ün Babası” lakaplarıyla tanınan bir isimdir. Hells Angels motosiklet kulübüyle bağlantıları ve hakkında yürütülen adli süreçlerle tanınan Arabacı, Türkiye'de de organize suç soruşturmaları kapsamında gündeme gelmiştir. 24 Ekim 2026'da İzmir'de görülen davada 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Arabacı'nın hayatı, yaşı, memleketi ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Necati Arabacı kimdir, ne iş yapıyor? Necati Arabacı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Necati Coşkun Arabacı, 14 Şubat 1972 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Türk kökenli bir aileden gelen Arabacı, Almanya'da büyüdü. Özellikle Hells Angels (Cehennem Melekleri) motosiklet kulübüyle bağlantıları ve Almanya'da geçmişte karıştığı suçlar nedeniyle tanındı.

Kamuoyunda “Cehennem Necati” ve “Köln'ün Babası” lakaplarıyla anılan Arabacı, 2000'li yılların başında Almanya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandı. 2004 yılında suç örgütü liderliği, insan kaçakçılığı ve diğer suçlardan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2007 yılında Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Arabacı, 2025 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından yeniden Türkiye gündemine geldi. Hakkında yürütülen yargı sürecinde İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ekim 2026'da açıklanan kararla Arabacı'ya toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer bazı suçlamalardan ise beraat kararı verdi.

NECATİ ARABACI NE İŞ YAPIYOR?

Necati Arabacı'nın adı, özellikle Hells Angels motosiklet kulübü ve Almanya'daki organize suç yapılanmalarıyla ilgili haberlerde yer alıyor. Alman basınında geçmişte gece kulüpleri işletmeleri çevresindeki faaliyetleriyle gündeme geldiği aktarılan Arabacı, kamuoyunda daha çok organize suç örgütü lideri olarak tanınıyor.

NECATİ ARABACI KAÇ YAŞINDA?

Necati Arabacı, 14 Şubat 1972 doğumludur. 24 Ekim 2026 itibarıyla 54 yaşındadır.

NECATİ ARABACI NERELİ?

Necati Arabacı, Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Ailesinin kökeni ise Türkiye'ye dayanıyor. Basında yer alan biyografik bilgilere göre Arabacı'nın ailesi, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ köyündendir. Bu nedenle Arabacı'nın doğum yeri Almanya, ailesinin memleketi ise Konya olarak belirtiliyor.