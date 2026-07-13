Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'ten acı haber geldi. Bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veren Cellek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından kamuoyunda Necat Cellek'in yaşamı, siyasi kariyeri ve belediye başkanlığı sürecine ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Necat Cellek kimdir? Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek neden öldü? Detaylar...

NECAT CELLEK KİMDİR?

Necat Cellek, 1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Şirvan'da tamamlayan Cellek, ortaokul ve lise eğitimini ise Siirt'te aldı.

Siyasi yaşamına 1994 yılında İl Genel Meclisi Üyesi olarak adım atan Necat Cellek, yerel siyasette uzun yıllar aktif görev üstlendi. 1999-2000 yılları arasında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Daha sonraki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdüren Cellek, 2004 Yerel Seçimleri'nde Şirvan Belediye Başkanı seçildi.

Ardından gerçekleştirilen 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de yeniden belediye başkanı olarak seçilerek görevine devam etti. Böylece Şirvan'da uzun yıllar belediye başkanlığı görevini sürdüren isimlerden biri oldu.

Necat Cellek'in evli olduğu ve 10 çocuk babası olduğu biliniyor.

ŞİRVAN BELEDİYE BAŞKANI NECAT CELLEK NEDEN ÖLDÜ?

Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunduğu açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, tedavi süreci devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Cellek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamuoyuna yansıyan resmi bilgilerde, Necat Cellek'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin bunun dışında herhangi bir resmi ayrıntı paylaşılmadı.

Necat Cellek'in vefat haberi başta Siirt ve Şirvan olmak üzere kamuoyunda üzüntüyle karşılandı. Resmi açıklamalarda, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Metinde yer alan bilgiler, kamuoyuna açıklanan resmi özgeçmiş ve yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.