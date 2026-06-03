Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve dijital platform projelerindeki performansıyla adından söz ettiren Nazlı Bulum, son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. "Sadakatsiz" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Nazlı Bulum kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

NAZLI BULUM KİMDİR?

Nazlı Bulum, 23 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, senarist ve yönetmendir. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Bulum, 2015 yılında mezun olduktan sonra oyunculuk ve senaristlik alanlarında çalışmalar yürüttü. Farklı karakterlere hayat verdiği dizi ve sinema projeleriyle tanınan oyuncu, özellikle "Sadakatsiz" dizisindeki Nil Tetik karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

NAZLI BULUM KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1992 doğumlu olan Nazlı Bulum, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Oyunculuk kariyerindeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Bulum, aynı zamanda senarist ve yönetmen kimliğiyle de öne çıkmaktadır.

NAZLI BULUM NERELİ?

Nazlı Bulum, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını da İstanbul'da sürdüren oyuncu, kariyerine tiyatro eğitiminin ardından profesyonel olarak adım attı.

NAZLI BULUM'UN KARİYERİ

Nazlı Bulum, lise yıllarında katıldığı "Liseli Gençler Oyun Yazıyor" atölyesinde yazdığı "Kişi Çevrimdışı" ve "Plastik Sınır" adlı kısa oyunlarla senaristlik alanındaki ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk ve yazarlık kariyerini birlikte sürdürdü.

Dizi, sinema ve dijital platform projelerinde yer alan Bulum, özellikle "Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı Nil Tetik karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğunun yanı sıra senarist ve yönetmen olarak da çalışmalar yapan Bulum, kariyerinde uluslararası alanda da çeşitli projelerde yer alarak dikkat çekmeyi başardı.