Nazlı Bulum evleniyor mu, ne zaman evleniyor, kiminle? Doruk Kaya ile Nazlı Bulum evleniyor mu?

Başarılı oyuncu Nazlı Bulum'un evlilik hazırlığında olduğu iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Doruk Kaya ile ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlandığı konuşulan Bulum hakkında ortaya atılan detaylar dikkat çekti. Nazlı Bulum evleniyor mu, Doruk Kaya ile ne zaman evlenecek ve çiftin düğün planı nasıl olacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

NAZLI BULUM EVLENİYOR MU?

Oyuncu Nazlı Bulum'un evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Televizyon ve dijital platform projelerindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Bulum'un, uzun süredir birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin nikah hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor.

NAZLI BULUM NE ZAMAN EVLENİYOR?

Nazlı Bulum ve Doruk Kaya'nın 24 Haziran 2026 tarihinde nikah masasına oturacağı öne sürüldü. Aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek sade bir törenle dünyaevine girecekleri belirtilen çiftin, resmi nikahın ardından 27 Haziran'da dostları ve yakın çevreleriyle bir kutlama organizasyonu düzenleyeceği öğrenildi. Çiftin evlilik hazırlıkları magazin gündeminde ilgiyle takip ediliyor.

NAZLI BULUM KİMİNLE EVLENİYOR?

Nazlı Bulum'un, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evleneceği belirtildi. Televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan birçok projede görev alan Kaya'nın özellikle "Magarsus" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımların kurgu ekibinde yer aldığı biliniyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldığı ifade ediliyor.

NAZLI BULUM KİMDİR?

Nazlı Bulum, televizyon dizileri ve dijital platform projelerindeki performanslarıyla tanınan başarılı bir oyuncudur. Yer aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bulum, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Doruk Kaya ile evlilik hazırlığında olduğu haberleriyle dikkat çekti.