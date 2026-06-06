Nagihan elendi mi, Nagihan Karadere elendi mi, Survivor’dan gitti mi?

Survivor’da heyecan devam ederken Nagihan Karadere’nin elenip elenmediği izleyiciler tarafından en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. “Nagihan elendi mi?”, “Survivor’dan ayrıldı mı?” soruları sosyal medyada da gündem olurken, yarışmadaki son bölüm sonrası yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırdı. Nagihan’ın yarışmadaki durumu netlik kazandıkça detaylar da ortaya çıkıyor.

NAGİHAN ELENDİ Mİ?

Survivor yarışmasında Nagihan Karadere’nin elenip elenmediği izleyiciler tarafından merak edilirken, son gelişmelerle birlikte durum netlik kazandı.

Tecrübeli yarışmacı, parkurlardaki performansı ve hırsıyla adada kalmaya devam ederken, yarışmadaki iddiasını sürdürüyor.

YARIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Nagihan Karadere’nin elenmemesiyle birlikte Survivor’daki rekabet daha da kızıştı. Güçlü yarışmacılar arasında yer alan Nagihan, yeni bölümlerde de parkur performansıyla öne çıkmaya devam edecek. İzleyiciler ise onun sonraki mücadelelerini merakla takip ediyor.